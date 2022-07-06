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رسميا.. مهاجم «أتلتيك بيلباو» إينياكي وليامس يعلن تمثيله لمنتخب غانا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 04:59 مساء
رسميا.. مهاجم «أتلتيك بيلباو» إينياكي وليامس يعلن تمثيله لمنتخب غانا
مهاجم أتلتيك بلباو، الإسباني إينياكي وليامس. (الإنترنت)
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أعلن مهاجم أتلتيك بلباو، الإسباني إينياكي وليامس، أنه قرر من الآن وصاعدا الدفاع عن ألوان منتخب غانا وليس إسبانيا، أملا في المشاركة في صفوف الأخير في مونديال قطر لاحقا هذا العام.

وولد وليامس في بلباو في بلاد الباسك الإسبانية من أبوين غانيين، لكنه استُدعي إلى صفوف منتخب إسبانيا مرة واحدة العام 2016. 

حان الوقت للعودة إلى جذوري
وقال وليامس صاحب (28 عاما) على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لـ«فراس برس»: «أشعر بأن الوقت قد حان كي أعود إلى جذوري، فأفريقيا وغانا تعنيان لي الكثير ولعائلتي».

وأضاف: «أريد رد جزء صغير من الأشياء الكثيرة التي حصلنا عليها، لأن غانا لعبت دورا مؤثرا لجعلي الشخص الذي أنا عليه الآن».

دفعة معنوية هائلة لغانا
وتابع: «اليوم تحد جديد يبدأ.. من الآن وصاعدا، سأدافع عن قميص غانا وسأبذل قصارى جهدي من أجله. أنا احد أفراد النجوم السوداء (لقب منتخب غانا)».

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ويأتي قرار وليامس كدفعة معنوية هائلة لغانا التي أوقعتها القرعة في مجموعة تضم البرتغال والأوروغواي وكوريا الجنوبية، في النهائيات المقررة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

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