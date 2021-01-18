أتلتيك بيلباو يتوج بلقب السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخيه على حساب برشلونة

أتلتيك بيلباو وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني. (تويتر)

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو، بلقب كأس السوبر الإسباني، للمرة الثالثة في تاريخه، بالفوز على نظيره برشلونة بثلاثية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأحد في نهائي البطولة.

تقدم فريق برشلونة في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان، قبل أن يسجل هدف التعادل لأتلتيك بيلباو اللاعب أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 42.

وسجل الهدف الثاني لبرشلونة لاعبه جريزمان في الدقيقة 77، من متابعة رائعة لعرضية أرضية لزميله جوردي ألبا، قبل أن يستطيع اللاعب أسيير فيلاليبري تسجيل التعادل لصالح فريقه في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول، نجح اللاعب إينياكي ويليامز، في تسجيل الهدف الثالث والحاسم لأتلتيك بيلباو، لتنتهي المباراة بفوز الأخير.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ليونيل ميسي قائد برشلونة في الدقيقة (120+1)، بعد اعتدائه بالضرب على لاعب وسط بيلباو في الدقيقة الأخيرة، من عمر المباراة.