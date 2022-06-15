Atwasat

بالفيديو.. فرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني بعد التأهل إلى كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 10:49 مساء
بالفيديو.. فرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني بعد التأهل إلى كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي
فرحة لاعبي المنتخب الفلسطيني بعد التأهل إلى كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي. (الإنترنت)
alwasat radio

عمت الفرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، بعدما وصل إلى كأس آسيا، للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه، مساء الثلاثاء، على نظيره الفلبيني برباعية نظيفة، على استاد الاتحاد المنغولي لكرة القدم في أولان باتار، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات البطولة 2023.

وسجل للمنتخب الفلسطيني صالح شحادة (31) وتامر صيام (42) ومحمد يامين (55) ومحمود أبو وردة (72) أهداف الفوز. وبهذه النتيجة حلق المنتخب الفلسطيني في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط للفلبين و3 لمنغوليا ونقطة لليمن. 

التأهل الثالث
وحصل المنتخب الفلسطيني على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه والثالثة على التوالي أيضًا، بعد أن شارك في نسختي 2015 و2019. وكان أول تأهل للفلسطينيين إلى كأس آسيا العام 2015 في أستراليا لكنهم خرجوا حينها من الدور الأول.

تامر صيام يعرب عن سعادته
واعتبر تامر صيام لاعب منتخب فلسطين أن الفوز في الجولة الأولى أمام منغوليا مهد الطريق أمام الفريق من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023. وقال صيام: «وصلنا إلى منغوليا قبل 48 ساعة من المباراة الأولى، ولهذا واجهنا صعوبة في اللعب أمام أصحاب الأرض الذين كانوا يلعبون أمام جماهيرهم».

وأضاف: «منتخب منغوليا كان قوياً في خط الوسط وكانت استراتيجيتهم تركز على الدفاع، ولهذا فإن الفوز أمامهم مهد الطريق لتأهلنا، والآن أنا سعيد لقدرتي على تهنئة الشعب الفلسطيني بعد هذا التأهل.. أريد أن أشكر الاتحاد المنغولي لكرة القدم والشعب هنا، حيث جعلوا الأمور سهلة علينا، وإذا سمح لنا المدرب فإننا سنقوم برحلة».

- منتخب فلسطين يقترب من التأهل لكأس آسيا 2023
- الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 بسبب تداعيات «كوفيد»
- «بي إن سبورت» تحصل على حقوق بث دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي

المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2023
واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023، وعددها 24 منتخبًا، وجاءت كالتالي: اليابان، سورية، قطر، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، السعودية، الإمارات، الصين، العراق، عمان، فيتنام، لبنان، الأردن، إندونيسيا، فلسطين، أوزبكستان، تايلاند، الهند، هونغ كونغ، البحرين، ماليزيا، طاجيكستان، قيرغيزستان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد
ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا

ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا
كاركاتير خيري - النفط الليبي!

كاركاتير خيري - النفط الليبي!
السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»

السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»
النيابة العامة السويسرية تطالب بالسجن سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بحق بلاتيني وبلاتر

النيابة العامة السويسرية تطالب بالسجن سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بحق بلاتيني ...
الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. ...
«استئناف طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في «قضية سجن أبوسليم» وتحيلها للقضاء العسكري

«استئناف طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في «قضية سجن أبوسليم» وتحيلها للقضاء العسكري
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية

«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية
شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021

شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021
هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني

هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني
بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية

بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية
منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022

منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022
المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى المناهج

المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى ...
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة

«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
ليبيا على صفيح الأمم المتحدة

ليبيا على صفيح الأمم المتحدة
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
السماح للروس والبيلاروس بالمشاركة في بطولة «فلاشينغ ميدوز»
السماح للروس والبيلاروس بالمشاركة في بطولة «فلاشينغ ميدوز»
منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022
منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022
بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية
بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري ...
هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني
هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة...
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت ......
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي «فيناليسيما»
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي ......
بالفوز على ليفربول.. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022 للمرة الـ14 في تاريخه
بالفوز على ليفربول.. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022......
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي......
المزيد
بالفيديو.. فرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني بعد التأهل إلى كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي
بالفيديو.. فرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني بعد التأهل إلى ......
النيابة العامة السويسرية تطالب بالسجن سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بحق بلاتيني وبلاتر
النيابة العامة السويسرية تطالب بالسجن سنة و8 أشهر مع وقف ......
رسميا.. «ليفربول» يعلن ضم نونيز
رسميا.. «ليفربول» يعلن ضم نونيز...
هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني
هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني...
بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية
بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط