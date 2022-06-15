بالفيديو.. فرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني بعد التأهل إلى كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط

عمت الفرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، بعدما وصل إلى كأس آسيا، للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه، مساء الثلاثاء، على نظيره الفلبيني برباعية نظيفة، على استاد الاتحاد المنغولي لكرة القدم في أولان باتار، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات البطولة 2023.

وسجل للمنتخب الفلسطيني صالح شحادة (31) وتامر صيام (42) ومحمد يامين (55) ومحمود أبو وردة (72) أهداف الفوز. وبهذه النتيجة حلق المنتخب الفلسطيني في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط للفلبين و3 لمنغوليا ونقطة لليمن.

التأهل الثالث

وحصل المنتخب الفلسطيني على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه والثالثة على التوالي أيضًا، بعد أن شارك في نسختي 2015 و2019. وكان أول تأهل للفلسطينيين إلى كأس آسيا العام 2015 في أستراليا لكنهم خرجوا حينها من الدور الأول.

تامر صيام يعرب عن سعادته

واعتبر تامر صيام لاعب منتخب فلسطين أن الفوز في الجولة الأولى أمام منغوليا مهد الطريق أمام الفريق من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023. وقال صيام: «وصلنا إلى منغوليا قبل 48 ساعة من المباراة الأولى، ولهذا واجهنا صعوبة في اللعب أمام أصحاب الأرض الذين كانوا يلعبون أمام جماهيرهم».

وأضاف: «منتخب منغوليا كان قوياً في خط الوسط وكانت استراتيجيتهم تركز على الدفاع، ولهذا فإن الفوز أمامهم مهد الطريق لتأهلنا، والآن أنا سعيد لقدرتي على تهنئة الشعب الفلسطيني بعد هذا التأهل.. أريد أن أشكر الاتحاد المنغولي لكرة القدم والشعب هنا، حيث جعلوا الأمور سهلة علينا، وإذا سمح لنا المدرب فإننا سنقوم برحلة».

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