منتخب فلسطين يقترب من التأهل لكأس آسيا 2023

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الفلسطيني، فوزًا كبيرًا على نظيره اليمني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد الاتحاد المنغولي لكرة القدم في أولان باتار، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا 2023.

وسجل أهداف الفوز لصالح المنتخب الفلسطيني كل من عدي دباغ في الدقيقة (14) ومحمد رشيد في الدقيقة (45+1) ومحمد يامين في الدقيقة (48)، وصالح شحادة في الدقيقتين (58 و65).

صدارة المجموعة

وحافظ منتخب فلسطين على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط للفلبين ونقطة لليمن، في حين بقي رصيد منغوليا خاليًا من النقاط.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث تلتقي فلسطين مع الفلبين، واليمن مع منغوليا. وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء فوز فلسطين على منغوليا 1-0 وتعادل الفلبين مع اليمن 0-0.

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