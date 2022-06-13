دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا تخسر أمام كرواتيا وتفقد اللقب

القاهرة - بوابة الوسط

فقدت فرنسا، بطلة العالم، لقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بخسارتها أمام ضيفتها ووصيفتها كرواتيا (صفر-1)، اليوم الإثنين، وفوز الدنمارك على النمسا (2-صفر) في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول.

وتدين كرواتيا بالفوز إلى قائدها لوكا مودريتش الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء (5) رافعا رصيد منتخب بلاده الى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الدنمارك التي عززت صدارتها بفوزها على النمسا 2-صفر.

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فيما تجمد رصيد فرنسا عند نقطتين في المركز الأخير وهي التي كانت توجت بلقب النسخة الثانية على حساب إسبانيا (2-1).