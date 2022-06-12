سويسرا تُسقط البرتغال وتحقق فوزها الأول بدوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

تغلب منتخب سويسرا على ضيفه البرتغال بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جنيف، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

وافتتحت سويسرا التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى، بعدما أرسل سيلفان فيدمر، عرضية من الجانب الأيمن، تابعها سيفيروفيتش برأسية سكنت الشباك. وحقق فريق المدرب مراد ياكين انتصاره الأول في هذه النسخة من دوري الأمم بفضل الهدف المبكر.

واعتقد منتخب البرتغال، الفائز بدوري الأمم في موسم 2018-2019، أنه أدرك التعادل عن طريق المهاجم رافائيل لياو في الدقيقة 18، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وضغطت البرتغال لإدراك التعادل بعد الاستراحة، لكنها لم تتمكن من ذلك رغم تسديدة برناردو سيلفا القوية من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 63 ورأسية ديوجو جوتا الرائعة في الدقيقة 78.

الفوز الأول

وبذلك حققت سويسرا، التي خسرت 1-صفر على أرضها أمام إسبانيا في الجولة الماضية، وتعثرت في أول ثلاث جولات من دوري الأمم، فوزها الأول في ست مباريات خلال العام الجاري.

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وخاض فريق المدرب فرناندو سانتوس، الذي لم يكن قد خسر أي مباراة في مسابقة هذا العام، المباراة دون كريستيانو رونالدو وجواو موتينيو ورافائيل جيريرو بسبب حصولهم على راحة.