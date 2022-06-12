المنتخب الإسباني ينتزع صدارة المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

نجح المنتخب الإسباني لكرة القدم، في تحقيق الفوز على نظيره التشيك، بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، والتي أقيمت على ملعب «لاروزاليدا».

وافتتح اللاعب كارلوس سولير التسجيل لإسبانيا في الدقيقة (24) بعدما انطلق ماركو أسينسيو ومرر كرة عرضية داخل المنطقة لسولير الذي سدد مباشرة أسفل يمين حارس التشيك.

واستطاع بابلو سارابيا تسجيل الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 75، إذ تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر فيران توريس وأسكن الكرة في الشباك.

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وبهذا الفوز رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد منتخب التشيك عند 4 نقاط في المركز الثالث.