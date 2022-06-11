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إنجلترا تكتفي بالتعادل على أرضها أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 11:41 مساء
إنجلترا تكتفي بالتعادل على أرضها أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية
التعادل السلبي يحسم مباراة المنتخب الإيطالي أمام نظيره الإنجليزي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية. (الإنترنت)
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حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة المنتخب الإيطالي أمام نظيره الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات المستوى الأول من الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

عدم حضور الجماهير
وأقيمت المباراة دون الجماهير، بسبب عقوبة اللعب دون جمهور الواقعة على المنتخب الإنجليزي، على خلفية نهائي كأس أوروبا 2020 أمام المنتخب ذاته.

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بهذه النتيجة ترفع إيطاليا رصيدها في الصدارة إلى 5 نقاط، تليها المجر بـ4 نقاط، ثم ألمانيا بـ3 نقاط، فيما تذيل المنتخب الإنجليزي المجموعة بنقطتين.

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