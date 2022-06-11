أوكرانيا تقسو على أرمينيا في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق منتخب أوكرانيا الفوز على نظيره منتخب أرمينيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

وأُقيمت المباراة على استاد «لكس ستاديون»، في بولندا؛ نظرًا للأزمة التي تعيشها أوكرانيا حاليًا بفعل الغزو العسكري الروسي.

وحسم منتخب أوكرانيا الفوز في الشوط الثاني، حيث جاءت الأهداف الثلاثة في الدقائق 61 و77 و84 عن طريق روسلان مالينوفسكي وأولكسندر كارافاييف وفيتالي ميكولينكو.

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