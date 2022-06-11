Atwasat

أوكرانيا تقسو على أرمينيا في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 10:15 مساء
أوكرانيا تقسو على أرمينيا في دوري الأمم الأوروبية
منتخب أوكرانيا يفوز على منتخب أرمينيا بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية. (الإنترنت)
alwasat radio

حقق منتخب أوكرانيا الفوز على نظيره منتخب أرمينيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

وأُقيمت المباراة على استاد «لكس ستاديون»، في بولندا؛ نظرًا للأزمة التي تعيشها أوكرانيا حاليًا بفعل الغزو العسكري الروسي.

وحسم منتخب أوكرانيا الفوز في الشوط الثاني، حيث جاءت الأهداف الثلاثة في الدقائق 61 و77 و84 عن طريق روسلان مالينوفسكي وأولكسندر كارافاييف وفيتالي ميكولينكو.

- إسكتلندا تبدأ مشوارها بدوري الأمم الأوروبية بالفوز على أرمينيا
- هولندا تحبط احتفالات ويلز بالتأهل لكأس العالم وتفوز عليها في دوري الأمم الأوروبية
- بنصف دستة أهداف.. بلجيكا تكتسح بولندا في دوري الأمم الأوروبية

أوكرانيا في الصدارة
بهذه النتيجة تصدر منتخب أوكرانيا المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، وتوقف رصيد أرمينيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات

سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات
البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)

البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)
أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا

أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء

رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء
إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه

إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»

«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
بعد تهديد «داعش» باستهدافها.. وزارة التعليم العالي تطالب بتعزيز الحماية للمؤسسات التعليمية بالمنطقة الجنوبية

بعد تهديد «داعش» باستهدافها.. وزارة التعليم العالي تطالب بتعزيز الحماية للمؤسسات...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس
الصين: لن نتردد في بدء حرب بشأن تايوان

الصين: لن نتردد في بدء حرب بشأن تايوان
دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب

دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب
اكتشاف «أكبر ديناصور مفترس» عاش في أوروبا

اكتشاف «أكبر ديناصور مفترس» عاش في أوروبا
كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى

كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى
«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟

«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟
لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد

لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد
جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية

جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية
التعرف إلى هوية شقيقين ضمن الجثامين المكتشفة بمقابر ترهونة الجماعية

التعرف إلى هوية شقيقين ضمن الجثامين المكتشفة بمقابر ترهونة الجماعية
الألماني كريستيان بوك يقترب من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الألماني كريستيان بوك يقترب من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
على خلفية الخسارة أمام إثيوبيا.. مصر تتخذ «قرارات مهمة» بعد مواجهة كوريا الجنوبية
على خلفية الخسارة أمام إثيوبيا.. مصر تتخذ «قرارات مهمة» بعد ...
شارل لوكلير أول المنطلقين في سباق جائزة أذربيجان الكبرى لـ«الفورمولا 1»
شارل لوكلير أول المنطلقين في سباق جائزة أذربيجان الكبرى ...
وسط صدمة كبيرة.. تشييع جثمان اللاعب الجزائري بلال بن حمودة
وسط صدمة كبيرة.. تشييع جثمان اللاعب الجزائري بلال بن حمودة
منتخب فلسطين يقترب من التأهل لكأس آسيا 2023
منتخب فلسطين يقترب من التأهل لكأس آسيا 2023
منتخب البحرين يقلب الطاولة على ماليزيا في تصفيات كأس آسيا
منتخب البحرين يقلب الطاولة على ماليزيا في تصفيات كأس آسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة...
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل...
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس...
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت ......
مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق
مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق...
المزيد
أوكرانيا تقسو على أرمينيا في دوري الأمم الأوروبية
أوكرانيا تقسو على أرمينيا في دوري الأمم الأوروبية...
«الرياضة» تهنئ بطل القوة البدنية عبدالله هاجر
«الرياضة» تهنئ بطل القوة البدنية عبدالله هاجر...
القبض على لاعب ألماني في إسبانيا
القبض على لاعب ألماني في إسبانيا...
منتخب البحرين يقلب الطاولة على ماليزيا في تصفيات كأس آسيا
منتخب البحرين يقلب الطاولة على ماليزيا في تصفيات كأس آسيا...
منتخب فلسطين يقترب من التأهل لكأس آسيا 2023
منتخب فلسطين يقترب من التأهل لكأس آسيا 2023...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط