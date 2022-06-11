ألمانيا تعاني أمام المجر.. وتتعادل للمرة الرابعة على التوالي بأمم أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

تعافت ألمانيا من تأخرها مبكرا لتتعادل (1-1) مع المجر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وهو التعادل الرابع على التوالي لها.

واحتاجت ألمانيا، التي لم تخسر مع المدرب هانز فليك إذ انتصرت ثماني مرات وتعادلت في أربع مناسبات، إلى هدف التعادل من يوناس هوفمان في الدقيقة التاسعة.

وانتزعت المجر تقدما مفاجئا في الدقيقة السادسة عندما أبعد مانويل نوير حارس ألمانيا ضربة رأس من رولاند شالاي لتتهيأ أمام تسولت ناجي الذي هز الشباك. وأدرك هوفمان، الذي أحرز هدف ألمانيا في التعادل 1-1 مع إنجلترا يوم الثلاثاء الماضي، التعادل عندما وضعه زميله نيكو شلوتربيك في مواجهة الحارس بيتر جولاتشي ليراوغه ويسدد في المرمى.

ترتيب المجموعة

ويحتل فريق المدرب فليك المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط متأخرا بنقطة عن المجر، فيما تتصدر إيطاليا، التي تعادلت بدون أهداف مع إنجلترا، الترتيب بخمس نقاط.

- أيرلندا تحقق فوزها الأول في دوري الأمم الأوروبية على حساب أسكتلندا

- أوكرانيا تقسو على أرمينيا في دوري الأمم الأوروبية

- إسكتلندا تبدأ مشوارها بدوري الأمم الأوروبية بالفوز على أرمينيا

وتعود ألمانيا، التي تسعى لاستعادة مستواها قبل انطلاق كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي وتعويض الخروج المبكر في 2018 حيث كانت المرة الأولى التي تودع فيها البطولة من الدور الأول في 80 عاما، لاستضافة إيطاليا يوم الثلاثاء. وتخرج المجر لمواجهة إنجلترا.