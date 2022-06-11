أيرلندا تحقق فوزها الأول في دوري الأمم الأوروبية على حساب أسكتلندا

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المنتخب الأيرلندي على نظيره منتخب أسكتلندا بثلاثية دون رد، في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ليحقق فريق المدرب ستيفن كيني انتصاره الأول في هذه المسابقة اليوم السبت.

وتقدمت أيرلندا بهدف مبكر عندما قابل المدافع شون دافي كرة عالية بعد ركلة ركنية، وتابعها آلان براون لاعب الوسط وسدد داخل المرمى في الدقيقة 20.

وأضاف المهاجم تروي باروت الهدف الثاني بعد ثماني دقائق بعد تمريرة عرضية متقنة من مايكل أوبافيمي.

الفوز الأول

وتوج أوبافيمي جهده وسجل الهدف الثالث بعد تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء بعد الاستراحة بست دقائق، لتحقق أيرلندا فوزها الأول في 13 مباراة بدوري الأمم.

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