إسكتلندا تبدأ مشوارها بدوري الأمم الأوروبية بالفوز على أرمينيا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت إسكتلندا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بالفوز (2-صفر) على أرمينيا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، حيث سجل أنطوني رالستون وسكوت ماكينا أول أهدافهما على الصعيد الدولي.

وسيطرت إسكتلندا على المباراة وتقدمت عبر رالستون عندما انطلق باتجاه القائم البعيد، حيث كان الظهير الجناح يخوض أول مباراة له كأساسي، ليقابل تمريرة عرضية من ستيوارت أرمسترونج ويسكن الكرة الشباك.

وسجل المدافع سكوت ماكينا قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول بضربة رأس قوية إثر ركلة ركنية لجون ماكجين، كما سدد من مسافة قريبة في الشباك قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد الهدف بداعي التسلل خلال الإعداد للهجمة.

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وجمعت إسكتلندا ثلاث نقاط في المجموعة الأولى بالمستوى الثاني وهو نفس رصيد أرمينيا وأوكرانيا التي تغلبت على أيرلندا في دبلن.