إيطاليا تصطدم بطموحات ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية، اليوم السبت، على رأسها القمة المرتقبة بين المنتخب الإيطالي ونظيره الألماني، على ملعب ريناتو دالارا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول.

يسعى منتخب إيطاليا للتغلب على الألمان، في موقعة اليوم للتغلب على أحزانه، بعد فشل التأهل لكأس العالم 2022، المقررة في نوفمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، بالإضافة إلى نسيان الخسارة الأخيرة على يد المنتخب الأرجنتيني التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وفشل المنتخب الإيطالي في المشاركة ببطولة كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام مقدونيا الشمالية، في دور الملحق الأوروبي.

وتضم المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية، منتخبات إنجلترا وإيطاليا وألمانيا والمجر.