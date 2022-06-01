رسميا.. بيل يودع ريال مدريد بعد 9 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

‬‬أعلن الويلزي غاريث بيل، مغادرة ريال مدريد بعد 9 سنوات متقلبة، شهدت مساهمته في تحقيق ألقاب كبرى، لكن الجناح كثير الإصابات أثار غضب جماهير بطل أوروبا وإسبانيا أيضا بسبب مشاكله الانضباطية.

وينتهي عقد بيل، الذي انضم إلى ريال من توتنهام هوتسبير في 2013 في صفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو آنذاك، هذا الصيف.

ونشر بيل (32 عاما) خطابا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، وفقا لـ«رويترز» عبر فيه عن شكره لكل المنتمين للنادي على دعمه ،مؤكدا أنه حقق حلمه باللعب بقميص ريال.

وقال بيل الذي أحرز 106 أهداف في 258 مباراة مع الفريق المدريدي «أكتب هذه الرسالة لشكر كل الزملاء السابقين والحاليين والمدربين والطاقم والجماهير لدعمهم لي».

شاب يريد تحقيق حلمه

وأوضح: «وصلت إلى هنا قبل 9 سنوات شابا يريد تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد وفي سانتياغو برنابيو والفوز بالألقاب وأن أشكل جزءا مما اشتهر به النادي.. التتويج بدوري أبطال أوروبا.. يمكنني العودة للوراء والقول بصدق إن الحلم أصبح حقيقة وأكبر من ذلك».

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وخلال فترته بالنادي توج بيل بدوري الأبطال خمس مرات وبدوري الدرجة الأولى الإسباني ثلاث مرات ضمن ألقاب أخرى عديدة.

وأصبح بيل ثالث لاعب يعلن مغادرة ريال مدريد بعد فوزه بلقب دوري الأبطال، على حساب ليفربول يوم السبت الماضي للمرة 14 معززا رقمه القياسي، بعد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو وصانع اللعب الإسباني إيسكو.