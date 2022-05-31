رسميا.. توتنهام يضم نجم إنتر ميلان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الكرواتي إيفان بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر الإيطالي.

وسينضم اللاعب صاحب الـ33 عامًا إلى النادي اللندني بعقد لمدة عامين، علمًا أن العقد الحالي الذي يربطه بإنتر ينتهي مع نهاية يونيو المقبل.

وقال النادي في بيان له، وفقا لـ«فرانس برس»: «نحن سعداء بالإعلان عن صفقة إيفان بيريشيتش.. سينضم الدولي الكرواتي ذو الخبرة الكبيرة إلى النادي في الأول من يوليو، مع نهاية عقده في إنترناسيونالي ووافق على عقد يستمر حتى العام 2024».

العمل مع كونتي

وسبق لبيريشيتش أن عمل مع مدرب توتنهام الحالي الإيطالي أنتونيو كونتي عندما حققا لقب الدوري مع إنتر في موسم (2020-2021). إلا أنه رفض العرض المقدم من نيراتزوري من أجل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وسبق لبيريشيتش أن حقق لقب الدوري الألماني مع كل من بوروسيا دورتموند (2012) وبايرن ميونيخ (2020)، كما سجل في نهائي كأس العالم 2018 عندما خسر منتخب بلاده ضد فرنسا (4-2).

ويعتبر بيريشيتش متعدّد الاستخدامات، حيث يمكنه أن يلعب كظهير أيسر أو جناح أو مهاجم ثان أو لاعب خط وسط مهاجم. وانضم إلى إنتر في 2015 قادمًا من فولفسبورغ الألماني وانتقل موسمًا واحدًا إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة (2019-2020).

- إيقاف لاعبة من توتنهام 9 أشهر بسبب المنشطات​

- رسميا.. توتنهام يجدد عقد متوسط ميدانه الشاب

- «كورونا» يهاجم مدرب توتنهام

رسالة وداع للجماهير

كتب اللاعب في رسالة وداع للجماهير عبر حسابه على موقع الصور «إنستغرام»: «بعد 254 مباراة، 55 هدفًا، 49 تمريرة حاسمة وثلاثة ألقاب بهذا القميص المجيد.. يأتي مشواري هنا إلى نهايته.. كانت تجربة لا تُنسى بالنسبة لي كلاعب ولعائلتي».

وكان بيريشيتش سجل ثنائية الفوز بعد التمديد ليقود إنتر إلى لقب الكأس هذا الموسم على حساب يوفنتوس (4-2). وأحرز معه أيضًا لقب الكأس السوبر الإيطالية 2021.