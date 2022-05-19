إيقاف لاعبة من توتنهام 9 أشهر بسبب المنشطات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي توتنهام، المنافس في الدوري النسائي الممتاز لكرة القدم، في إنجلترا، الخميس، أن مهاجمته تشيوما أوبوجاجو عوقبت بالإيقاف لمدة 9 أشهر لمخالفتها لوائح المنشطات.

وقال النادي في بيان، وفقا لـ«رويترز» إن أوبوجاجو قبل انضمامها إلى توتنهام في 2021 وصف لها طبيبها دواء يحتوي على مادة محظورة رياضيا.

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وأضاف البيان: «في نوفمبر 2021 طلبت تشيوما تكرار الوصفة الطبية من طبيب النادي الذي قام بدوره بإبلاغ الجهات ذات الصلة عن استخدام المادة المحظورة رياضيا وهي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات».

إقرار بعدم تناول الدواء

وأشار البيان أيضا إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يقر بأن تشيوما لم تتناول الدواء من أجل الحصول على تفوق غير قانوني بصورة متعمدة.

إيقاف حتى أكتوبر

وأوقفت أوبوجاجو صاحبت الـ29 عاما بصفة مؤقتة في يناير الماضي، ولم تشارك في أي مباراة مع فريقها منذ تعادل توتنهام 1-1 مع وست هام يونايتد في 17 يناير.

ويستمر الإيقاف الحالي للاعبة حتى أكتوبر المقبل، وقالت اللاعبة في بيان: «لم يكن للدواء أي تأثير محفز على أدائي».

تعليق أوبوجاجو

وقالت مهاجمة توتنهام اللاعبة تشيوما أوبوجاجو في بيان لها: «لم يكن للدواء أي تأثير محفز على أدائي».

واحتل توتنهام المركز الخامس بين فرق الدوري النسائي الممتاز في إنجلترا والذي اختتم موسمه في وقت سابق من مايو الجاري.