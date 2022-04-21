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رسميا.. توتنهام يجدد عقد متوسط ميدانه الشاب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 12:56 صباحا
رسميا.. توتنهام يجدد عقد متوسط ميدانه الشاب
توتنهام يعلن تمديد عقد متوسط ميدانه الشاب أوليفر سكيب حتى العام 2027. (الإنترنت)
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أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد أحد لاعبيه البارزين في خط الوسط خلال الموسم الجاري (2021-2022).

وقال توتنهام في بيان على موقعه الرسمي: «يسعدنا أن نعلن أن أوليفر سكيب وقع عقدًا جديدًا مع النادي حتى عام 2027».

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وأوضح: «خاض لاعب الوسط، البالغ من العمر 21 عامًا،  28 مباراة معنا في جميع المسابقات هذا الموسم».

بأمر من كونتي
وكانت تقارير صحفية، وفقا لـ«كورة» أوضحت أن أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، طلب من إدارة النادي، الإبقاء على سكيب، ونجح فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي، في حسم المفاوضات هذا الأسبوع.

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 57 نقطة.

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