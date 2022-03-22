Atwasat

«كورونا» يهاجم مدرب هولندا قبل مباراتي الدنمارك وألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 04:44 مساء
«كورونا» يهاجم مدرب هولندا قبل مباراتي الدنمارك وألمانيا
الاتحاد الهولندي لكرة القدم يعلن إصابة لويس فان غال بفيروس «كورونا». (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة لويس فان غال مدرب المنتخب الوطني بفيروس «كورونا»، وقال إنه يخضع للعزل الذاتي حاليًا، في ضربة للفريق قبل مواجهتي الدنمارك وألمانيا وديًّا.

وتستضيف هولندا منتخب الدنمارك، يوم السبت في أمستردام، ثم تواجه ألمانيا في نفس المكان يوم الثلاثاء المقبل استعدادًا لنهائيات كأس العالم المقررة هذا العام في قطر.

- لأول مرة منذ «أزمته القلبية».. إريكسن يعود إلى منتخب الدنمارك
- إرجاء مباراة إسكتلندا وأوكرانيا في تصفيات مونديال قطر 2022
- رئيس «فيفا» يتمسك بإقامة كأس العالم كل عامين

وأوضح الاتحاد الهولندي أن مساعدي فان غال، سيشرفون على استعدادات الفريق قبل المباراتين. ومن غير الواضح ما إذا كان فان غال سيغيب عن المباراتين.

تطبيق طريقة لعب جديدة
وقال المدرب البالغ عمره 70 عامًا، يوم الإثنين، وفقا لـ«رويترز» إنه سيستغل هذا الأسبوع لتطبيق طريقة لعب جديدة تشبه طريقة 3-4-3 التي استخدمها «تشيلسي» للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وأوضح في مؤتمر صحفي، أن هذا هو سبب استدعائه تشكيلة كبيرة من 28 لاعبًا للمباراتين الوديتين.

وكان هذا الأسبوع الفرصة الوحيدة أمام منتخب هولندا لإجراء أي تعديلات؛ لأن التجمع المقبل سيكون في يونيو، وسيشهد أربع مباريات في دوري الأمم في 11 يومًا.

وفي سبتمبر سيخوض مباراتين إضافيتين في دوري الأمم. وقبل انطلاق كأس العالم في نوفمبر سيحصل المدربون على فرصة للعمل مع لاعبيهم لمدة أسبوع واحد فقط من التحضيرات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس
اقتصاد بلس (حلقة 24)

اقتصاد بلس (حلقة 24)
برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل

برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل
كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية

كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية
فرانس برس: زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين حول دونباس والقرم مقابل وقف الحرب

فرانس برس: زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين حول دونباس والقرم مقابل وقف ...
منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين

منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين
وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن التقاعد

وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن ...
بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي

بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي
اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج

اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم

تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم
محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو

محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو
كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)

الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)
زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة

زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة
تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا

تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا
فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام المواطنين

فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
إصابة محمد صلاح تثير القلق داخل المنتخب المصري
إصابة محمد صلاح تثير القلق داخل المنتخب المصري
لجنة برلمانية بريطانية تطالب بالسماح لجمهور تشيلسي بشراء التذاكر
لجنة برلمانية بريطانية تطالب بالسماح لجمهور تشيلسي بشراء التذاكر
«يويفا» يسمح بتسجيل لاعبين جدد في مسابقاته بسبب الأزمة الأوكرانية
«يويفا» يسمح بتسجيل لاعبين جدد في مسابقاته بسبب الأزمة الأوكرانية
استدعاء ووكر بيترز وميتشل لتشكيلة إنجلترا لأول مرة
استدعاء ووكر بيترز وميتشل لتشكيلة إنجلترا لأول مرة
«باريس 2024» تأمل في بيع 13.4 مليون تذكرة في الأولمبياد
«باريس 2024» تأمل في بيع 13.4 مليون تذكرة في الأولمبياد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
«هاتريك» بنزيما يطير بريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال ......
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب البارالمبية الشتوية
رسميا.. استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من الألعاب ......
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في ......
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية ......
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو...
المزيد
نيمار الأعلى أجرا في «باريس سان جيرمان»
نيمار الأعلى أجرا في «باريس سان جيرمان»...
كسر في الضلوع يبعد «نادال» عن الملاعب
كسر في الضلوع يبعد «نادال» عن الملاعب...
«كورونا» يهاجم مدرب هولندا قبل مباراتي الدنمارك وألمانيا
«كورونا» يهاجم مدرب هولندا قبل مباراتي الدنمارك وألمانيا...
«باريس 2024» تأمل في بيع 13.4 مليون تذكرة في الأولمبياد
«باريس 2024» تأمل في بيع 13.4 مليون تذكرة في الأولمبياد...
استدعاء ووكر بيترز وميتشل لتشكيلة إنجلترا لأول مرة
استدعاء ووكر بيترز وميتشل لتشكيلة إنجلترا لأول مرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط