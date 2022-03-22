«كورونا» يهاجم مدرب هولندا قبل مباراتي الدنمارك وألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة لويس فان غال مدرب المنتخب الوطني بفيروس «كورونا»، وقال إنه يخضع للعزل الذاتي حاليًا، في ضربة للفريق قبل مواجهتي الدنمارك وألمانيا وديًّا.

وتستضيف هولندا منتخب الدنمارك، يوم السبت في أمستردام، ثم تواجه ألمانيا في نفس المكان يوم الثلاثاء المقبل استعدادًا لنهائيات كأس العالم المقررة هذا العام في قطر.

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وأوضح الاتحاد الهولندي أن مساعدي فان غال، سيشرفون على استعدادات الفريق قبل المباراتين. ومن غير الواضح ما إذا كان فان غال سيغيب عن المباراتين.

تطبيق طريقة لعب جديدة

وقال المدرب البالغ عمره 70 عامًا، يوم الإثنين، وفقا لـ«رويترز» إنه سيستغل هذا الأسبوع لتطبيق طريقة لعب جديدة تشبه طريقة 3-4-3 التي استخدمها «تشيلسي» للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وأوضح في مؤتمر صحفي، أن هذا هو سبب استدعائه تشكيلة كبيرة من 28 لاعبًا للمباراتين الوديتين.

وكان هذا الأسبوع الفرصة الوحيدة أمام منتخب هولندا لإجراء أي تعديلات؛ لأن التجمع المقبل سيكون في يونيو، وسيشهد أربع مباريات في دوري الأمم في 11 يومًا.

وفي سبتمبر سيخوض مباراتين إضافيتين في دوري الأمم. وقبل انطلاق كأس العالم في نوفمبر سيحصل المدربون على فرصة للعمل مع لاعبيهم لمدة أسبوع واحد فقط من التحضيرات.