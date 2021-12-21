رئيس «فيفا» يتمسك بإقامة كأس العالم كل عامين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 03:20 مساء
جياني إنفانتينو. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السويسري جياني إنفانتينو، إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، مبديا إصراره على ذلك الأمر، مبررًا القرار بالقول «كي لا نفقد الشباب الذين يشجعون»، والتي سردها ضمن أسباب أخرى.

جاءت تصريحات إنفانتينو خلال القمة التي عقدها الاتحاد الدولي مع الاتحادات الـ207 الأعضاء، والتي استعرض خلالها أيضًا الأجندة الدولية الجديدة، وقدم «فيفا» خلال القمة دراسة جدوى حول مقترحه، والتي تشمل إقامة كأس العالم كل عامين، وفي ختامها أعلن إنفانتينو أنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بعد، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وعند الوصول لتلك النقطة تحديدًا، فنّد إنفانتينو الأسباب التي سيكون بمقتضاها تنظيم المونديال كل عامين، أمرًا مثيرًا للجميع، وأحدها يُركز على الشباب الذين، وفقًا لرأيه، سيتعلّقون أكثر بكرة القدم في حالة تنفيذ هذا القرار.

وقال في هذا الصدد: «إذا أردنا ألا نفقد الشباب المتعلقين بكرة القدم، فعلينا تقديم الاحتمالات التي تزيد من شغفهم، ليس هناك أمر يضاهي إقامة المونديال كل عامين، جرى عمل استقصاء بين أكثر من 100 ألف شخص، والأجيال الحديثة تريد المونديال بوتيرة أكبر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. حقنة للوقاية من فيروس الإيدز
طب وصحة
اليابان تنفذ حكم الإعدام في 3 أشخاص للمرة الأولى منذ 2019
دولى
اكتشاف مقبرتين جماعيتين بالقرب من مزدة
ليبيا
90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
المخابرات الإسرائيلية تقر بدورها في اغتيال قاسم سليماني وقيادي من «الجهاد ...
دولى
أليغري متفائل رغم معاناة «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«الصحة»: 104 حالات موجودة في العناية الفائقة نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
رئيس «المحلة» الأسبق: ليبيا لها الفضل في إطلاق بطولة «كأس العرب»
رياضة محلية
«مكافحة الأمراض»: مليون و178 ألف جرعة من لقاحات «فايزر» تصل طرابلس
ليبيا
وكالة «EMA» تجيز لقاح «نوفافاكس» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
التضخم.. مقياس الأسواق المالية في 2022 وخطر يهدد المصارف المركزية
اقتصاد
محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا للعام 2021
رياضة عالمية
تمكين تلاميذ «المنزلي» من الدراسة كنظاميين خلال العام الدراسي 2021–2022
ليبيا
عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
بالصور: الثلوج تكسو شوارع الإسكندرية وطقس بارد على القاهرة وشمال الصعيد
عربى
عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
كاركاتير خيري - المواطن!
كاريكاتير
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ336 شركة خلال أسبوع
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما سر طول عمر سكان «المنطقة الزرقاء»؟