رئيس «فيفا» يتمسك بإقامة كأس العالم كل عامين

جياني إنفانتينو. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السويسري جياني إنفانتينو، إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، مبديا إصراره على ذلك الأمر، مبررًا القرار بالقول «كي لا نفقد الشباب الذين يشجعون»، والتي سردها ضمن أسباب أخرى.

جاءت تصريحات إنفانتينو خلال القمة التي عقدها الاتحاد الدولي مع الاتحادات الـ207 الأعضاء، والتي استعرض خلالها أيضًا الأجندة الدولية الجديدة، وقدم «فيفا» خلال القمة دراسة جدوى حول مقترحه، والتي تشمل إقامة كأس العالم كل عامين، وفي ختامها أعلن إنفانتينو أنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بعد، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وعند الوصول لتلك النقطة تحديدًا، فنّد إنفانتينو الأسباب التي سيكون بمقتضاها تنظيم المونديال كل عامين، أمرًا مثيرًا للجميع، وأحدها يُركز على الشباب الذين، وفقًا لرأيه، سيتعلّقون أكثر بكرة القدم في حالة تنفيذ هذا القرار.

وقال في هذا الصدد: «إذا أردنا ألا نفقد الشباب المتعلقين بكرة القدم، فعلينا تقديم الاحتمالات التي تزيد من شغفهم، ليس هناك أمر يضاهي إقامة المونديال كل عامين، جرى عمل استقصاء بين أكثر من 100 ألف شخص، والأجيال الحديثة تريد المونديال بوتيرة أكبر».