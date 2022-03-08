إرجاء مباراة إسكتلندا وأوكرانيا في تصفيات مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأن قرارًا اتُخذ بشأن إرجاء المباراة المقررة بين إسكتلندا وأوكرانيا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022.

وكان من المفترض أن تحل أوكرانيا ضيفة على إسكتلندا على ملعب هامبدن بارك في 24 مارس الجاري ضمن نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022؛ لكن الفريق الضيف طالب الاتحاد الدولي «فيفا» بإرجاء المباراة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

ووقعت أوكرانيا وإسكتلندا ضمن المسار الأول من الملحق الذي يضم أيضا ويلز والنمسا، على أن يتواجه الفائزان من نصف النهائي في مباراة نهائية لتحديد هوية المتأهل إلى المونديال المقرر في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

وفي حال قرر «فيفا» إرجاء المباراة بين أوكرانيا وإسكتلندا، فيعني ذلك أن نهائي هذا المسار من الملحق سيتأجل أيضًا، مع التوجه لإقامة المباراتين في يونيو خلال النافذة الدولية المخصصة لمباريات دوري الأمم الأوروبية، وفقا لـ«بي بي سي».