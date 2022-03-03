«فيفا» يقتنع بعدم إمكانية تنظيم كأس العالم كل عامين

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، الخميس، إن خطط إقامة كأس العالم كل عامين مستحيلة للجميع، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي (الفيفا) توصل للحقيقة نفسها.

وحاول رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، الحصول على دعم للفكرة من الاتحادات الوطنية، مشيرا إلى أن هذا التغيير سيزيد إيرادات الفيفا بإضافة 4.4 مليار دولار.

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وأكد إنفانتينو في ديسمبر أنه يحظى بدعم الغالبية رغم معارضة (يويفا) ومسابقات الدوري الكبرى وهو ما يعترض عليه تشيفرين. وقال ناطق باسم الفيفا إن الاتحاد الدولي يريد مواصلة المناقشات حول جدول المباريات الدولية. لكن تشيفرين قال إن الفيفا أدرك أن الخطط ستفشل.

الخطط ستفشل

وأوضح تشيفرين: «أنا سعيد بأن الفيفا أدرك ذلك. تحدثت مع رئيس الفيفا عن الأمر بالأمس. لا يمكن أن نقول إن كرة القدم في القارات الأخرى لن تتطور لكن يجب أن نتحالف ولا يجب أن يتضرر الاتحاد الأوروبي أو اتحاد أميركا الجنوبية».

وواصل: «توجد مناقشات لكن بحسب علمي فكرة كأس العالم كل عامين خارج طاولة المناقشات وأنا متأكد من التوصل لحل مع الفيفا قريبا».

ورد الفيفا في بيان قائلا إنه يواصل المناقشات لتطوير كرة القدم العالمية والتوصل لحل يرضي الجميع. وأوضح الفيفا «تطور كرة القدم حول العالم مسألة محورية خاصة في المناطق المتأخرة في التطور ونتطلع للمضي قدما ومواصلة المحادثات بشأن جدول جديد للمباريات الدولية».