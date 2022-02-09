مونتيري المكسيكي يحقق المركز الخامس في كأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط

حصل مونتيري المكسيكي، على المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية؛ وذلك عقب فوزه على الجزيرة الإماراتي 3 - 1، يوم الأربعاء، في مباراة تحديد المركز الخامس.

أنهى فريق مونتيري المكسيكي، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالإمارات، في المركز الخامس، بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بثلاثية مقابل هدف، على استاد محمد بن زايد.

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وتقدم مونتيري في الدقيقة الرابعة بهدف سجله زايد سلطان لاعب الجزيرة بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف روجيلو فونيس موري الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 25 سجل سيزار مونتيس الهدف الثالث لمونتيري، فيما سجل زايد سلطان هدف الجزيرة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

بهذه النتيجة اكتفى أصحاب الأرض بإنهاء مشاركته الثانية في مونديال الأندية في المركز السادس، بعدما أنهى مشاركته الأولى في المركز الرابع.

وكان مونتيري قد خسر في الدور التمهيدي أمام الأهلي المصري بهدف دون رد، فيما تعرض الجزيرة لهزيمة قاسية في الدور ذاته أمام الهلال السعودي بسداسية مقابل هدف.