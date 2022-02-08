«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط

أقصى نادي «بالميراس» البرازيلي، نظيره «الأهلي» المصري، ضمن دور نصف نهائي في كأس العالم للأندية 2021 في أبوظبي، بعد الفوز بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

ومن الفرصة الوحيدة في الشوط الأول، ضرب «بالميراس»، مصيدة تسلل «الأهلي» بتأخر ياسر إبراهيم، في الخروج مع زملائه المدافعين، ليخطف رافائيل فيغا، الكرة وينفرد بالحارس، علي لطفي، ويضع الكرة في شباكه بالدقيقة 39.

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وسجل اللاعب دودو، الهدف الثاني لـ«بالميراس» في الدقيقة (49) بعدما انطلق من وسط الملعب، ودخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية محرزًا هدفًا ثانيًا.

طرد محمد شريف

وسجل محمد شريف، هدفً للأهلي في الدقيقة 72، وألغاه الحكم بداعي التسلل، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، التي صححت قرار الحكم في إنذار أيمن أشرف، ليتحول القرار إلى طرد مباشر في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة تأهل «بالميراس» البرازيلي، إلى المباراة النهائية، وينتظر الفائز من مواجهة «الهلال» السعودي و«تشيلسي» الإنجليزي التي ستقام يوم غدٍ الأربعاء.