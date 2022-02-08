الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه الأهلي المصري فريق بالميراس البرازيلي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بتوقيت ليبيا، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات.

وكشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي اتجاهه لعمل بعض التعديلات في التشكيل الذي سيخوض به المباراة، بعد أن انضم سداسي الأهلي الدولي أيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبدالمنعم بالإضافة الحارس الدولي محمد الشناوي، غير المقيد في القائمة.

وانضم السداسي الدولي إلى بعثة الأهلي في أبوظبي أمس الإثنين، بعد نهاية مشوار منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا بخسارة النهائي لصالح السنغال، واجتمع موسيماني مع الدوليين عقب انضمامهم للبعثة، وطالبهم بعدم التسرع في طلب اللعب، مانحًا إياهم حرية الاختيار ما بين اللعب وعدمه، كلا حسب مقدرته.



وكان الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي بعد الفوز على مونتيري في الدور الثاني بهدف دون رد، ويلجأ موسيماني في تشكيلة من بين لاعبيه: علي لطفي في حراسة المرمى، وأيمن أشرف ومحمد مغربي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة في خط الدفاع، وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني وأليو ديانغ في خط الوسط، بينما المتاح في خط الهجوم طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر.