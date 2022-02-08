«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى 17 مليون طلب تذكرة لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر نهاية العام الحالي، خلال النافذة الأولى من المبيعات.

وقالت الهيئة العالمية، التي تأمل في جني أكثر من 500 مليون دولار من النهائيات التي ستقام بين نوفمبر وديسمبر، إن الطلبات تدفقت من مختلف دول العالم كالأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والهند والمكسيك والسعودية والإمارات العربية والولايات المتحدة.

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وأضافت أن عدد الطلبات على المباراة النهائية وصل إلى 1.8 مليون طلب تذكرة، علمًا بأنه سيتم بيع قرابة مليوني تذكرة فقط للمونديال الأول في دولة عربية.