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حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 02:17 مساء
حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب
محمد أبوجبل. (إنترنت)
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حرص حارس منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد أبوجبل على الدفاع عن مدربه، البرتغالي كارلوس كيروش، في وجه الانتقادات التي يتعرض لها، بسبب تصرفه مع مهاجم الأهلي، محمد شريف، مؤكدًا أنه لو لم يُحب اللاعب لن يستدعيه من الأساس.

وقال أبوجبل في مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج «الحكاية» عبر قناة «MBC مصر»، عند سؤاله عما إذا كان كيروش لا يحب شريف: «هل هو مجبر عليه؟ لو كان لا يحبه لما استدعاه إلى البطولة من الأساس»، بحسب ما نقله موقع «CNN بالعربي».

وامتدح الحارس المصري الذي تألق في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، مدربه البرتغالي، مؤكدًا أنه يختار اللاعبين بعناية ويترك أمامه خيارات عدة لتعويض الغيابات.

وأكد أبوجبل أن لاعبي مصر نجحوا باحتواء محمد شريف بعد مباراة الكاميرون، بسبب تبديله بعد أن أشركه المدرب بدقائق قليلة في نصف نهائي البطولة، مشيرًا إلى أنه قال له إن المنتخب بحاجة لكل لاعب وأن الفرصة ستأتي له وعليه أن يتمسك بها.

وروى حارس مصر سبب تسميته بـ«غاباسكي» قائلًا: «لم يكن يعرف المدرب فيريرا أن ينطق اسمي وكان دائمًا يقول لي يا نمبر ون يا نمبرون.. فقلت له إن اسمي محمد أبوجبل، فيقول لي: لا أعرف كي يُنطق.. فقلت له: قل لي أي اسم آخر فأطلق عليّ اسم غاباساكي تيمنا بلاعب كرة سلة برتغالي»، حسب قوله.

وأكد حارس منتخب مصر أن قميصه في المنتخب لم يكن يحمل اسم «غاباسكي» لكنه فوجئ في البطولة بوجود هذا الاسم على القميص.

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