كلوب يضع لقاح «كورونا» ضمن شروط التعاقدات الجديدة في «ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 04:43 مساء
يورغن كلوب. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدرب «ليفربول» المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يورغن كلوب، أن اللاعبين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» يشكلون خطرًا صحيًّا، ولا يتوقع أن يتعاقد ناديه مع أي لاعب يرفض تلقي التلقيح.

وقال مدرب «أستون فيلا»، ستيفن جيرارد ونظيره في «كريستال بالاس»، باتريك فييرا، إن «تلقي التلقيح ربما يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع لاعبين جدد في ظل تزايد عدد حالات العدوى بالفيروس بين أندية البطولة»، بحسب «رويترز».

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وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في أكتوبر الماضي، إن «68% من اللاعبين حصلوا على جرعتي اللقاح»، لكنها أعلنت في منتصف الأسبوع الماضي «ظهور 42 حالة إصابة بالعدوى خلال أسبوع واحد وهو رقم قياسي».

وبسبب تزايد عدد حالات الإصابة قررت الرابطة تأجيل عشر مباريات من بينها ست مباريات من الجولة الحالية، وقال كلوب: «لا نقترب من التعاقد مع أي لاعبين حاليًا، لكني في فكرت الأمر، وهذا الجانب سيكون محوريًّا بالتأكيد في هذه الخطوة».

وأضاف: «في حالة وجود لاعب لم يحصل على أي جرعة من اللقاح فإنه يشكل تهديدًا مستمرًّا لنا جميعًا. إن الوضع في مثل هذا الموقف سيكون صعبًا للغاية»، وسيلتقي «ليفربول» صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، في وقت لاحق من اليوم الأحد، مع مضيفه «توتنهام هوتسبير» اللندني فريق المركز السابع، الذي لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر الجاري بعد تأجيل مباراتين له في الدوري بسبب تفشي الإصابة بـ«كورونا».

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