بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات بالتوقيت الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 10:10 صباحا
جانب من قرعة دوري أبطال أوروبا. (إنترنت)

بعد حالة من الجدل بشأن قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أُعيدت القرعة بعد دقائق من الانتهاء منها، بسبب خطأ فني، وتوزيع مواجهات كبار القارة العجوز من جديد، ما بين مؤيد ومعارض لقرار الإعادة الذي وصفه البعض بالفوضى، ليعلن بعدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن مواعيد مباريات الذهاب والإياب بالدور نفسه، لنقدمها في «بوابة الوسط» بالتوقيت الليبي.

وأسفرت القرعة المعادة للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن وضع باريس سان جيرمان الفرنسي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مواجهة ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي ضد إنتر الإيطالي، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي للعبة إعادة القرعة التي أجراها في وقت سابق أمس الإثنين في نيون السويسرية بسبب خطأ فني.

وكانت القرعة الأولى وضعت سان جيرمان في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين سيتواجهان الآن مع أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما وقع ريال مع بنفيكا البرتغالي، وليفربول مع سالزبورغ النمساوي وإنتر مع أياكس الهولندي.

ريد بول سالزبورغ النمساوي × بايرن ميونيخ الألماني.
سبورتنغ لشبونة البرتغالي × مانشستر سيتي الإنجليزي.
بنفيكا البرتغالي × آياكس الهولندي.
تشيلسي الإنجليزي × ليل الفرنسي.
أتلتيكو مدريد الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي.
فياريال الإسباني × يوفنتوس الإيطالي.
إنتر ميلان الإيطالي × ليفربول الإنجليزي.
باريس سان جيرمان الفرنسي × ريال مدريد الإسباني.

وتقام مباريات الذهاب بدور الـ16 أيام 15، 16، 22 و23 من شهر فبراير المقبل، بينما تقام مباريات الإياب من الدور ذاته أيام 8، 9، 15 و16 من شهر مارس المقبل، على أن تقام جميعاها في تمام الساعة 22 أو العاشرة مساء بتوقيت ليبيا.

15 فبراير
باريس سان جيرمان × ريال مدريد (ملعب حديقة الأمراء).
سبورتينغ لشبونة × مانشستر سيتي (ملعب خوسيه ألفالادي).

16 فبراير
إنتر ميلان × ليفربول (ملعب سان سيرو).
سالزبورغ × بايرن ميونيخ (ملعب ريد بول).

22 فبراير
فياريال × يوفنتوس (ملعب لا سيراميكا).
تشيلسي × ليل (ملعب ستامفورد بريدج).

23 فبراير
أتلتيكو مدريد × مانشستر يونايتد (ملعب واندا ميتروبوليتانو).
بنفيكا × أياكس (ملعب دا لوز).

مباريات الإياب
8 مارس
بايرن ميونيخ × سالزبورغ (ملعب أليانز أرينا).
ليفربول × إنتر ميلان (ملعب أنفيلد).

9 مارس
مانشستر سيتي × سبورتينغ لشبونة (ملعب الاتحاد).
ريال مدريد × باريس سان جيرمان (ملعب سانتياغو بيرنابيو).

15 مارس
أياكس × بنفيكا (ملعب يوهان كرويف أرينا).
مانشستر يونايتد × أتلتيكو مدريد (ملعب أولد ترافورد).

16 مارس
ليل × تشيلسي (ملعب بيار موروا).
يوفنتوس × فياريال (ملعب أليانز).

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