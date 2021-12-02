«زياش» يقود تشيلسي لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي

«زياش» يقود تشيلسي للفوز على واتفورد بثنائية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي.(الإنترنت)

عزَّز تشيلسي صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه واتفورد (2 - 1)، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 29 عن طريق ماسون ماونت، قبل أن يدرك إيمانويل دينيس التعادل لواتفورد في الدقيقة 43. وفي الدقيقة 72 سجل الدولي المغربي حكيم زياش الهدف الثاني لتشيلسي.

بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة نفسها، خيم التعادل السلبي على مواجهة وولفرهامبتون وبيرنلي.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، فيما رفع بيرنلي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن عشر.