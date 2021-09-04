ملاكمة مكسيكية تفارق الحياة بعد نزال مميت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 01:32 مساء
جانيت زاكارياس زاباتا على الحلبة. (إنترنت)

في واحدة من الوقائع المأساوية للعبة الملاكمة، فارقت المكسيكية الشابة جانيت زاكارياس زاباتا الحياة، الخميس الماضي، متأثرة بإصابات تعرضت لها خلال نزال خاضته في مطلع الأسبوع الماضي بمدينة مونتريال الكندية.

وذكرت شركة «جروب ايفون ميتشل» المروجة للملاكمة، في بيان عبر تطبيق «إنستغرام» أن زاباتا (18 عامًا) فارقت الحياة خلال تواجدها في المستشفى.

وتلقت زاباتا عدة لكمات قوية من منافستها الكندية ماريب يير هول خلال الجولة الرابعة من النزال السبت الماضي، وتعرضت زاباتا لحالة تشنج واندفع نحوها زوجها ومدربها جوفاني مارتينيز وقد تلقت الإسعافات الأولية من جانب الطاقم الطبي قبل أن تُنقل إلى المستشفى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وجرى إدخال زاباتا في غيبوبة محفزة طبيًا، لكن الأطباء لم ينجحوا في إنقاذ حياتها وفارقت الحياة متأثرة بالإصابات.

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