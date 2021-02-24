البيكيني يثير الجدل في «طائرة الشاطئية» بقطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 05:05 مساء
لاعبتان في الطائرة الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

سُمح للاعبات الكرة الطائرة الشاطئية بارتداء البيكيني في دورة دولية تستضيفها قطر في شهر مارس المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي الثلاثاء، بعد تهديد لاعبتين ألمانيتين ومدربتهما بالمقاطعة احتجاجًا على فرض ملابس تراعي التقاليد المحلية.

وتستضيف الدوحة الجولة المقبلة من دورات الاتحاد الدولي في مارس، لكن قواعد صارمة متعلقة بالملابس دفعت حاملتي فضية بطولة العالم كارلا بورغر ويوليا سوده إلى تجنب المشاركة في الحدث، ولحقت بهما مدربة المنتخب هيلكه كلاسن، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان الاتحاد القطري للكرة الطائرة نفى في بيان لوكالة «فرانس برس» أي طلب مماثل، مشيرًا إلى أنه «لم يطالب بأي شيء يجب أن ترتديه الرياضيات في هذا الحدث»، لافتًا إلى أنه «يحترم تمامًا ميثاق السلوك الخاص بالاتحاد الدولي لكرة الطائرة، وقد أظهرنا ذلك في عديد الأحداث في قطر في الماضي، بما في ذلك الالعاب العالمية الشاطئية 2019 من تنظيم اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية».

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