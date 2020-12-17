ليفاندوفسكي أفضل لاعب في 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 09:52 مساء
البولندي روبرت ليفاندوفسكي

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب لعام 2020، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيف»، خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية.

وتنافس على هذه الجائزة مع ليفاندوفسكي، في القائمة النهائية، كل من النجمين ليونيل ميسي قائد برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يتوج بها ليفاندوفسكي بجائزة الأفضل، التي انطلقت العام 2016.

وقدم المهاجم البولندي، موسما استثنائيا مع الفريق البافاري، وقاده لحصد 5 ألقاب هذا العام، هي الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الألماني، والسوبر الأوروبي.

وحصد ليفاندوفسكي جائزة الهداف في بطولات الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي.

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