الاتحاد المصري يعلن استمرار إصابة محمد صلاح بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 05:41 مساء
محمد صلاح. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لنجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وقال الاتحاد المصري، في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، «أجرى اليوم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي مسحة جديدة للكشف عن فيروس كوفيد-19، إلا أن نتيجتها جاءت إيجابية».

وأوضح: «كما أجرى أيضًا محمد النني نجم المنتخب وآرسنال مسحة ثانية أكدت نتائجها إيجابية، حيث تتم متابعة حالتيهما أولًا بأول بمعرفة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توغو، ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب».

وكان محمد صلاح غاب عن مباراتي مصر ضد توغو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، بسبب إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، وخضع لعزل في الفندق بالقاهرة قبل أن يغادر إلى الغردقة.

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