وزير الرياضة الإيطالي: رونالدو قد يكون خرق البروتوكول الصحي

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : إنترنت)

نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو محتفلا بعد تسجيله هدفا في مرمى روما في الدوري الايطالي لكرة القدم. 27 ايلول/سبتمبر 2020

قد يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خرق على الأرجح البروتوكول الصحي من خلال التحاقه بمنتخب بلاده في الوقت الذي كان فيه فريقه يوفنتوس الإيطالي في الحجر الصحي، ثم مرة جديدة بعد عودته الى تورينو إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله فترة العزل، كما أعلن وزير الرياضة الإيطالي فيتشنزو سبادافورا الخميس.

قال سبادافورا في تصريح لراديو «أونو»، ردا على سؤال عما إذا كان رونالدو خرق الاجراءات الصحية من خلال ذهابه إلى البرتغال وعودته منها فأجاب «نعم، أعتقد أنه فعل ذلك في حال لم تسمح له السلطات الصحية بذلك».

وكانت السلطات الصحية المحلية في تورينو طالبت القضاء بفتح تحقيق في هذه القضية، بعد رحيل رونالدو وبعض النجوم الدوليين لالتحاق بمنتخباتهم الوطنية، في حين كان جميع لاعبي يوفنتوس معزولين في أحد الفنادق بعد أن تبين اصابة اثنين من زملائهم بكوفيد-19.

وبحسب الصحف الإيطالية، فإن رونالدو قد يتعرض لغرامة بسبب ما قام به.

اما في ما يتعلق بعودته الى تورينو الأربعاء بعد يوم من إعلان اصابته رسميا بفيروس كورونا خلال تجمع المنتخب البرتغالي، فقد عاد النجم البرتغالي «على متن طائرة صحية سمحت لها السلطات المختصة» كما ذكر نادي السيدة العجوز.

وأكد رئيس يوفنتوس أندريا انييلي الخميس، أن ناديه احترم البروتوكول الرياضي طالبا من «وزارتي الصحة والداخلية» الكشف عما هو الخرق الذي قام به رونالدو.

وكشف الاتحاد البرتغالي بأن رونالدو لا يعاني من أي عوارض، وبحسب القوانين الايطالية، يتعين عليه حجر نفسه 10 أيام على الاقل ويستطيع الالتحاق بزملائه عندما يخضع لفحص جديد تأتي نتيجته سلبية.

وسيغيب رونالدو بالتأكيد عن مباراتي فريقه ضد كروتوني في الدوري المحلي السبت، ثم ضد دينامو كييف الاوكراني في مستهل مشواره في مسابقة دوري ابطال اوروبا الثلاثاء المقبل.

لكن السؤال الذي يطرحه عشاق النادي الايطالي الشمالي العريق يتعلق بإمكانية مشاركة رونالدو في مباراة القمة ضد برشلونة الإسباني، ومواجهة نجم الاخير الارجنتيني ليونيل ميسي في دوري الأبطال في 28 الحالي من عدمها، علما بأن بروتوكول الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» يوصي بوجوب إبراز أي لاعب بأنه ليس مريضا بوباء كوفيد-19 قبل أسبوع من موعد اقامة المباراة.