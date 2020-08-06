المنتخب الأوكراني يفقد طبيبه بعد معاناته من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 06:24 مساء
المنتخب الأوكراني يفقد طبيبه بعد معاناته من «كورونا». (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، اليوم الخميس، وفاة طبيب المنتخب الأول، أنطون كودايف، بالسكتة القلبية بعد معاناته من فيروس «كورونا المستجد».

وقال بيان اتحاد الكرة الأوكراني، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، إن كودايف كان موضوعا على أجهزة التنفس الصناعي قبل أن يتوفى بالسكتة القلبية في سن الثامنة والأربعين.

وأوضح البيان: «طبيب المنتخب الوطني الأول أنطون كودايف رحل عن عالمنا في سن الـ48.. فيروس كورونا أثر على 70% من رئتيه».

وعمل كودايف لأكثر من 20 عاما في نادي ميتاليست كاركيف قبل أن ينضم للعمل في المنتخب الأوكراني في 2016.

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