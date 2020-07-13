شبح الإيقاف يهدد نجم «ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 04:55 مساء
فريق ليفربول الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن نجم «ليفربول»، الأسكتلندي أندري روبرتسون، يواجه خطر التعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقالت جريدة «ميرور» البريطانية، وفقًا لـ«كورة» إنه من المتوقع أن يوجه الاتحاد الإنجليزي الاتهامات لروبرتسون، بعد مهاجمة الأخير حكم مباراة «ليفربول» و«بيرنلي»، في الجولة 34، التي سجل فيها الظهير الأسكتلندي هدف فريقه.

وأوضحت الجريدة، أن روبرتسون فقد هدوءه، عقب تعادل «ليفربول» و«بيرنلي» بهدف لمثله، وقام بتوجيه السباب لحكم اللقاء، مشيرة إلى أن اللاعب شعر بغضب شديد بعدما تمت عرقلته داخل منطقة الجزاء من قبل مدافع «بيرنلي»، وذلك في وقت حساس من المباراة، ولم يتم احتساب شيء، ما أدى إلى اعتراضه على الحكم.

والتقطت عدسات الكاميرات ما وجهه روبرتسون لحكم المباراة، حيث قال: «لم تشاهد أي شيء في اللعبة بأكملها، ما الهدف من وجودك في المباراة؟»، مضيفة أن الاتحاد الإنجليزي سينظر في تقرير حكم المباراة، قبل أن يقرر ما إذا كان سيوقع عقوبة تأديبية على روبرتسون أم لا.

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