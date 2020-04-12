ريال سوسيداد يتراجع عن التدريبات لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 11:36 مساء
فريق ريال سوسيداد الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

تراجعت إدارة ريال سوسيداد عن قرارها بالعودة إلى التدريبات خلال الأيام القادمة، بعد إعلان النادي في بيان رسمي تأجيله لهذه الخطوة بعض الوقت، لحين استقرار الأمور في إسبانيا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأحد، أن الحكومة ضغطت بقوة على إدارة النادي الباسكي، من أجل التراجع في قراره وعدم اختراق قوانين الحظر الطبي.

ومن المتوقع أن تحصل أندية إسبانيا على الإذن بالعودة إلى التدريبات بنهاية شهر أبريل الحالي، لذلك فإن أي محاولة للتحايل على هذا القرار سيكون مصيرها الرفض.

الجدير بالذكر أن إدارة سوسيداد حاولت إعادة اللاعبين للتدريب في مجموعات صغيرة، كما فعلت بعض فرق ألمانيا، لكنها تراجعت بعد ذلك نتيجة الضغوطات.

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