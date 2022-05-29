Atwasat

هل يصبح جدري القرود جائحة مثل «كورونا»؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 04:16 مساء
هل يصبح جدري القرود جائحة مثل «كورونا»؟
جدري القرود (الإنترنت)
alwasat radio

يتساءل الكثير من الناس حول العالم عن مستقبل جدري القرود، وهل سيتفشى كجائحة «كورونا» أم أن الأمر ليس بهذه الخطورة؟

قالت مديرة الأبحاث والدواء واللقاح في قسم الصيدلة بمستشفى جامعة تكساس الأميركية، الباحثة والطبيبة من أصول لبنانية هالة غصن، إن فيروس «جدري القرود» لن يتحول إلى جائحة عالمية مثل فيروس «كورونا»، في تصريحات مطمئنة بخصوص المرض الذي أثار قلقًا واسعًا، حسب «سكاي نيوز عربية»، السبت.

- هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟ 

وعزت الباحثة ذلك لأسباب عدة، أبرزها «الخبرة التي باتت لدينا في التعامل مع الأوبئة من حيث الوقاية والعلاج، كما أن انتشار عدوى الفيروس يأتي بعد ظهور الأعراض، بينما تميز فيروس كورونا بانتقال العدوى قبل ظهور الأعراض».

وجزمت غصن بأن «جدري القرود» ليس مرضًا سريع الانتشار مثل «كوفيد-19»، وقالت: «هناك معلومات كافية عن هذا الفيروس. الجدري اختفى القرن الماضي إلا أن هناك جهوزية تامة في الوقت الحالي لمراقبة جدري القرود بسبب تشابهه مع الجدري»، مشيرة إلى «توافر لقاحات وأدوية تساعد في الوقاية وعلاج المرضى».

واختتمت الباحثة بالقول: «إن هذه اللقاحات لم تكن متاحة للعامة، بعد أن أُوقف التطعيم بها في أعقاب استئصال مرض الجدري من العالم».

اتهام روسي لأميركا بنشر الوباء
وفي سياق آخر، اتهمت روسيا، الجمعة، الولايات المتحدة الأميركية بنشر «جدري القرود» حول العالم، مطالبة بالتحقيق في عمل مختبرات بيولوجية تابعة لواشنطن.

وطالبت وزارة الدفاع الروسية بالتحقيق في عمل أربع مختبرات بيولوجية أميركية على الأقل تنشط في نيجيريا.

ويتوطن «جدري القرود»، وهو عدوى فيروسية تسبب أعراضًا خفيفة، في 11 بلدًا، لكن انتشاره في أوروبا والولايات المتحدة يثير المخاوف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز

«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز
منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة والهادي

منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة ...
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
ربما أنت محصن ضد جدري القرود دون أن تدري
ربما أنت محصن ضد جدري القرود دون أن تدري
دراسة: مخاطر «سكري الحمل» يمكن تجنبها
دراسة: مخاطر «سكري الحمل» يمكن تجنبها
شركة إسبانية تبتكر نظاما لتشخيص جدري القرود
شركة إسبانية تبتكر نظاما لتشخيص جدري القرود
هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟
هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟
الولايات المتحدة الأعلى إنفاقا على السرطان
الولايات المتحدة الأعلى إنفاقا على السرطان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود...
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟...
آثار إيجابية إذا عرفتها ستفكر في الإقلاع عن التدخين
آثار إيجابية إذا عرفتها ستفكر في الإقلاع عن التدخين...
صحة الأسنان كلمة السر في حماية مرضى السكري والشريان التاجي
صحة الأسنان كلمة السر في حماية مرضى السكري والشريان التاجي...
ربما أنت محصن ضد جدري القرود دون أن تدري
ربما أنت محصن ضد جدري القرود دون أن تدري...
المزيد
هل يصبح جدري القرود جائحة مثل «كورونا»؟
هل يصبح جدري القرود جائحة مثل «كورونا»؟...
طبيب ليبي مقيم في كندا يجري 80 قسطرة قلبية بمركز تاجوراء
طبيب ليبي مقيم في كندا يجري 80 قسطرة قلبية بمركز تاجوراء...
بارقة أمل لمرضى التصلب اللويحي
بارقة أمل لمرضى التصلب اللويحي...
الولايات المتحدة الأعلى إنفاقا على السرطان
الولايات المتحدة الأعلى إنفاقا على السرطان...
هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟
هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط