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بريطانيا تهاجم العملات الرقمية وترحب بالمستقرة المربوطة بالدولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 11:48 صباحا
بريطانيا تهاجم العملات الرقمية وترحب بالمستقرة المربوطة بالدولار
صورة رمزية لعملة «بيتكوين» الرقمية. (أرشيفية، الإنترنت)
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شنت بريطانيا أحدث هجمة على العملات الرقمية، في الوقت الذي يظهر فيه المسؤولون دعمًا لمحاولات الاستفادة من العملات الرقمية المستقرة المربوطة بالدولار.
فقد اعتبر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي العملات الرقمية بمثابة الخط الأمامي الجديد في عمليات الاحتيال الإجرامية، وأضاف أن التكنولوجيا الأساسية للعملات الرقمية «تساهم بقدر كبير من الابتكار في الخدمات المالية، لكنها أيضًا قدمت فرصة للمجرمين».

ونقل موقع «Investing» عن محافظ بنك إنجلترا قوله «يجب فقط أن تسأل نفسك: ما الذي يطالب به الأشخاص الذين يرتكبون هجمات عادة الإجابة هي العملات الرقمية».

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وطالب أندرو بيلي المصارف والشركات التكنولوجية والكيانات الحكومية للعمل مع البنك المركزي للتصدي إلى عمليات الاحتيال ضد المستهلكين.

وكانت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة قد مددت الموعد النهائي لموافقتها على عمليات العملات الرقمية، ما يمنح عشرات الشركات مزيدًا من الوقت لترتيب شؤونها للتوافق مع القواعد الخاصة بغسل الأموال.

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