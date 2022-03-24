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«رينو» تعلّق نشاط مصنعها في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 08:23 صباحا
«رينو» تعلّق نشاط مصنعها في موسكو
مصنع لشركة رينو في دييب بشمال فرنسا 28 يناير 2022، (ا ف ب)
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أعلنت مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، تعليق أنشطة مصنعها في العاصمة الروسية موسكو، وإجراء تقييم «للخيارات المحتملة بشأن حصتها» في شركة «أفتو فاز» الروسية التابعة لها، في خطوة تأتي في خضمّ تصاعد الضغوط على حضورها الطاغي في روسيا.

وقالت رينو في بيان إن مجلس إدارتها اجتمع أمس الأربعاء وقرر «تعليق أنشطة مصنع رينو في موسكو اعتبارًا من اليوم»، حسب وكالة «فرانس برس».

وينتج هذا المصنع سيارات من طرازات مختلفة، لكن الحضور الأكبر للمجموعة في روسيا يمر من خلال شركتها الفرعية «أفتو فاز»التي باعت بواسطتها رينو العام الماضي نحو نصف مليون سيارة في روسيا، ثاني أكبر سوق للمجموعة الفرنسية بعد أوروبا.

وأتى قرار رينو بعيد إطلاق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر دعوة عالمية لمقاطعة المجموعة بسبب رفضها الانسحاب من روسيا، متّهمًا الشركة الفرنسية بأنها تدعم بقرارها هذا «حربًا عدوانية وحشية» على بلاده.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناشد في خطاب أمام البرلمان الفرنسي صباح الأربعاء الشركات الفرنسية التي ما زالت في روسيا، ومن بينها رينو، الانسحاب من روسيا.

وفي بيانها أوضحت رينو أنها «بصدد تقييم الخيارات الممكنة في ما يتعلق بحصتها في أفتو فاز»، التي تملك المجموعة الفرنسية منذ نهاية 2016 نسبة 69% منها والرائدة في السوق الروسية بعلامتها التجارية لادا، وأكدت حرصها على التصرّف «بمسؤولية تجاه 45 ألف موظف لها في روسيا».

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