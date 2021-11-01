شركة «بوينغ» تواجه أزمة مع الإمارات بسبب 150 طائرة «777 إكس إس»

شعار شركة «بوينغ» الأميركية للصناعات الجوية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الإمارات»، اليوم الإثنين، أنّ المجوعة ستجري محادثات مع شركة «بوينغ» الأميركية بشأن طائرات «777 إكس» التي تأخّر تسليمها، قبل وأثناء معرض دبي للطيران الذي يُقام في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

واشتكت شركة الطيران الإماراتية العملاقة مرارًا من تأخّر تسليم الطائرة التي تأثّر إطلاقها بسلسلة من المشكلات الفنية والمرتبطة بالسلامة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في مؤتمر صحفي عندما سُئل عن المحادثات مع بوينغ أنه «ستكون هناك مناقشة قبل وأثناء معرض الطيران».

وأعلنت «طيران الإمارات» طلب 150 طائرة «777 إكس إس» في معرض دبي للطيران العام 2013، وقامت في وقت لاحق بمراجعة الصفقة. وفي مايو، نُقل عن رئيس «طيران الإمارات» تيم كلارك قوله إنه يخشى تأجيل التسليم حتى العام 2025.

ووفقا لوكالة «بلومبرغ» المالية، أثارت «طيران الإمارات» أيضًا احتمال استبدال بعض هذه الطائرات التي تحلّق لمسافات بعيدة، بطائرة «بونيغ 787 دريملاينر» الأصغر حجمًا، من ناحية أخرى، قال الشيخ أحمد إن هناك بوادر «إيجابية» في التعافي الاقتصادي وعودة الطلب، خاصة مع اقتراب عطلة نهاية العام.

وذكر مسؤولون أنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 80 ألف زائر في معرض دبي للطيران في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر.