روسيا: «نورد ستريم 2» سيحد من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 08:21 مساء
«نورد ستريم 2» ينتظر الضوء الأخضر (فرانس برس)

أعلن الكرملين، الأربعاء، أن التشغيل السريع لخط أنابيب «نورد ستريم 2» الذي يعتبره خصوم موسكو أداة جيوسياسية، سوف يساعد على مكافحة ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

ويتهم منتقدون موسكو بتعمد الحد من إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، في محاولة للتعجيل بتشغيل «نورد ستريم 2». ومن المتوقع أن يضاعف خط الأنابيب إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا، لكن منتقدي روسيا يحذرون بأن موسكو قد تستغله في خلافاتها الجيوسياسية.

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وقال ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين للصحفيين، «دون أدنى شك، فإن التشغيل السريع وبأسرع وقت ممكن لمشروع نورد ستريم 2 سيوازن بشكل كبير أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا».

وأشار مصرف «غولدمان ساكس»، في تحليل نُشر الثلاثاء، إلى أن الارتفاع «القياسي» في أسعار الغاز يعود إلى مستويات التخزين «المنخفضة على نحو استثنائي»، بالإضافة إلى التوقعات بشتاء بارد مقبل.

ونفذت روسيا جميع طلبات التصدير لكنها لم تسلّم أي فائض، لافتة إلى أن اندلاع حريق في منشأة لمعالجة الغاز تابعة لشركة «غازبروم» العملاقة أدى إلى إبطاء عمليات الشحن. وفي الوقت الراهن ينتظر خط أنابيب «نورد ستريم 2» الضوء الأخضر من الهيئات التنظيمية الألمانية للبدء بنقل الغاز.

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