الكرملين يدعو إلى تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم 2» في أقرب وقت ممكن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 12:44 مساء
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الكرملين إلى وضع خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» المثير للجدل الذي يربط روسيا بألمانيا، في الخدمة في «أقرب وقت ممكن» بعد إلاعلان في وقت سابق الجمعة عن إنجاز أعمال بنائه، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية أثناء مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع صحافيين، «جميعنا لدينا مصلحة» في أن تعطي ألمانيا «في أقرب وقت ممكن» الإذن لإطلاق عمليات تسليم الغاز.

وصباح اليوم الجمعة، أعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة اليوم الجمعة، إنجاز بناء الخط أنابيب غاز «نورد ستريم 2»، بعد تأخيرات متكررة بسبب تهديدات بفرض عقوبات أميركية وتوترات جيوسياسية.

أوكرانيا تعارض مشروع «نورد ستريم 2»
وصرَّح الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغيي نيكيفوروف بأن بلاده «ستحارب» تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم 2» الروسي - الألماني «المثير للجدل»،

وقال في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»: «الرئيس (فولوديمير زيلنسكي) أشار دائمًا إلى أن أوكرانيا ستحارب هذا المشروع السياسي الروسي إلى استكمال بنائه، وحتى بعد بدء إمدادات الغاز».

 

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