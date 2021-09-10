أوكرانيا تؤكد أنها «ستحارب» خط الأنابيب الروسي - الألماني «نورد ستريم 2»

عامل في ورشة بناء أنابيب نورد ستريم-2 في لوبمين، بشمال شرق ألمانيا. (أ ف ب)

صرَّح الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغيي نيكيفوروف بأن بلاده «ستحارب» تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم 2» الروسي - الألماني «المثير للجدل»، والرامي إلى توصيل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الالتفاف على الأراضي الأوكرانية، رغم استكمال بنائه.

وقال في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»: «الرئيس (فولوديمير زيلنسكي) أشار دائمًا إلى أن أوكرانيا ستحارب هذا المشروع السياسي الروسي إلى استكمال بنائه، وحتى بعد بدء إمدادات الغاز».

وصباح اليوم الجمعة، أعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة اليوم الجمعة، إنجاز بناء الخط أنابيب غاز «نورد ستريم 2»، بعد تأخيرات متكررة بسبب تهديدات بفرض عقوبات أميركية وتوترات جيوسياسية.