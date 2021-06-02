أسعار النفط تواصل الصعود مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الارتفاع، اليوم الأربعاء، وسط تفاؤل باستمرار ارتفاع الطلب على الطاقة، وذلك غداة قرار تحالف «أوبك بلس» بزيادة الإنتاج تدريجيا.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» لشهر يوليو بـ73. 0 دولار، بنسبة 08. 1%، إلى 45. 68 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ84. 0 دولار، بنسبة 2. 1%، إلى 09. 71 دولار للبرميل.

توقعات سعودية

وتوقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن يشهد الطلب على النفط في الولايات المتحدة والصين تعافيا كبيرا، كما رجح أن يؤدي تسريع توزيع اللقاحات إلى «المزيد من إعادة التوازن لسوق النفط العالمية».

وقد دعمت هذه التصريحات الأسعار. كما استفادت الأسعار من التقارير، التي أشارت إلى عدم حسم المفاوضات النووية الخاصة بإيران في فيينا ومن ثم احتمال تأخر عودة إمداداتها للسوق.

قرارات «أوبك بلس»

وقرر المشاركون في الاجتماع الوزاري الـ17 لوزراء الطاقة في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها (أوبك +) افتراضيا عبر الإنترنت، مواصلة زيادة المعروض النفطي العالمي، وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقرر الاجتماع في ختام أعماله الحفاظ على خطة (أوبك +) لزيادة الإمدادات النفطية تدريجيا حتى يوليو المقبل، التي تضيف مليوني برميل يوميا للمعروض العالمي، كما نبه إلى ارتفاع نسبة امتثال المنتجين الـ23 الأعضاء في (أوبك +) لخطط خفض الإنتاج بنسبة 114% في مايو الماضي.