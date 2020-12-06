بريطانيا تطرح لقاح «فايزر-بيونتيك» خلال الأسبوع الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 10:14 صباحا
صورة مجمعة تضم شعار شركة فايزر وزجاجة بها لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. (الإنترنت)

قالت الحكومة البريطانية إنها مستعدة لتصبح البلاد أول دولة تطرح لقاح شركتي «فايزر-بيونتيك» لفيروس «كوفيد-19» خلال الأسبوع، مما يجعل اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.

ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى الثلاثاء المقبل مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم من تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين، وفق شبكة «سي إن بي سي عربية».

وأعطت بريطانيا الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا «فايزر، وبيونتيك» الأسبوع الماضي لتتصدرا السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.

وفي المجمل طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة. ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.

وقالت وزارة الصحة إن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها.

ويستلزم اللقاح متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظها في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي. ولهذا السبب، قالت وزارة الصحة إن اللقاح سيُعطى أولا في 50 مستشفى. وقالت إن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.

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