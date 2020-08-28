ارتفاع أسعار النفط بسبب سوء الأحوال الجوية في أميركا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ تهب عاصفة كبيرة على الأراضي الأميركية متجاوزة قلب صناعة النفط الأميركي في لويزيانا وتكساس، دون أن تسبب خسائر واسعة النطاق لمصافي التكرير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، والتي يحل أجلها يوم الجمعة، خمسة سنتات إلى 45.14 دولار للبرميل، وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.8%، وصعدت عقود نوفمبر الأكثر نشاطا سبعة سنتات إلى 45.67 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنت إلى 43.05 دولار للبرميل، ويتجه الخام القياسي للارتفاع 1.7% هذا الأسبوع محققا مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

واجتاح الإعصار لورا في وقت مبكر، أمس الخميس، ولاية لويزيانا محملا برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى تدمير مبان وسقوط أشجار وانقطاع الكهرباء عما يزيد على 650 ألف شخص في لويزيانا وتكساس، لكن مصافي التكرير تجنبت مخاوف من فيضانات هائلة.

لكن محللين يقولون إن المستثمرين يحولون مخاوفهم من توقف الإنتاج إلى تضرر الطلب، وقالت «آر.بي.سي كابيتال» في مذكرة «أسعار الخام تحركت بالكاد هذا الأسبوع، لكن هوامش التكرير تضررت إذ تسببت فيضانات مفاجئة في تعطيل أنماط الاستهلاك العادية، لفترة أطول على الأرجح من بقاء الإنتاج في خليج المكسيك في حالة توقف».

وأوقف منتجون أميركيون إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أو ما يعادل 83% من إنتاج خليج المكسيك، بينما أوقفت نحو تسع مصاف نحو 2.9 مليون برميل يوميا من طاقة الإنتاج، أو ما يعادل 15% من طاقة التكرير في الولايات المتحدة.