مستشار الأمن القومي الأميركي: مازلنا نأمل في اتفاق تجارة مع الصين هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 02:57 مساء
روبرت أوبراين يصافح رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في بانكوك، 4 نوفمبر 2019. (رويترز)

أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، عن أمله في التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام، لكنه حذر من أن واشنطن لن تغض الطرف عما يحدث في هونغ كونغ.

وقال أوبراين، خلال مؤتمر أمني في هاليفاكس، السبت: «نأمل أن ننتهي من اتفاق (مرحلة واحد) بنهاية العام.. وفي الوقت ذاته، لن نغض الطرف عما يحدث في هونغ كونغ، وعما يحدث في بحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى في العالم يثير نشاط الصين فيها قلقنا»، وفق وكالة «رويترز».

والجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ أن سحق المحتجين في هونغ كونغ سيكون له أثر سلبي هائل على جهود التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب التجارة المستعرة منذ 16 شهرا.

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كان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، صرح في أكتوبر أن المفاوضين التجاريين من البلدين يعكفون على الانتهاء من نص اتفاق تجارة مبدئي ليوقعه الرئيسان الأمريكي والصيني في نوفمبر الجاري.

لكن خبراء تجاريين ومصادر قريبة من البيت الأبيض، قالت لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن الانتهاء من الاتفاق قد يتأخر للعام المقبل مع ضغط بكين لإلغاء مزيد من الجمارك المفروضة وتقديم واشنطن مطالب أكثر في المقابل.

وتلهب تصريحات أوبراين وترامب المخاوف المتنامية من أن قمع الصين للاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ قد يزيد من تعقيد جهود بكين وواشنطن لإنهاء حرب التجارة التي أدت لاضطراب الأسواق العالمية وقلصت توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

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