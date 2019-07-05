ترامب: الاحتياطي الفيدرالي «لا يدري ماذا يفعل»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يوليو 2019, 07:45 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (الإنترنت)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة هجومًا جديدًا على الاحتياطي الفيدرالي، متهمًا إياه بانعدام الكفاءة لفشله في تحفيز الاقتصاد.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض حول المصرف المركزي، «لو كان لدينا فيدرالي يخفّض معدلات الفائدة، كنا لنصبح مثل صاروخ فضائي»، مضيفًا «لكن ليس لدينا فيدرالي يدري ماذا يفعل». 

وتراجعت أسهم وول ستريت صباح الجمعة، مع اعتقاد المستثمرين أن بيانات شهر يونيو القوية حول معدلات الوظائف، قد تجعل خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر أقل ترجيحًا.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية إضافة أصحاب العمل 224,000 وظيفة جديدة خلال يونيو، بمعدل أعلى مما كان متوقعا. 

وقال ترامب إن الأرقام المتعلقة بالوظائف «كانت جيدة بالفعل بشكل غير متوقع، وبلدنا يستمر في تقديم أداء جيد حقًا، ونحن مسرورون للغاية بذلك.. سنحطم أرقامًا قياسية». 

ومنذ العام الماضي يثير ترامب غضب المصرف المركزي؛ ورئيسه جيروم باول؛ على وجه الخصوص بتحطيمه التقاليد السياسية التي تجعل الرؤساء في البيت الأبيض يحجمون عن التعليق على السياسة النقدية. 

وتجاهل باول تعليقات ترامب الساخرة، مصرًا على الاستقلال السياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبينما رفع المجلس أسعار الفائدة تسع مرات منذ عام 2015 مع توسع الاقتصاد، ظلت المعدلات منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، وقد أشار صنّاع السياسة النقدية منذ مايو إلى أن خطوتهم التالية من المحتمل أن تكون خفض الفائدة.

مع ذلك لم يتراجع ترامب عن ممارسة ضغوطه على المصرف المركزي، ساعيًا إلى ترشيح حلفاء سياسيين له لملء شواغر في مجلسه بما يمنحه نفوذًا هناك.

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