«مرسيدس» تستغني عن شعارها في «E-Class2021»

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية الشهيرة في مجال صناعة السيارات الفارهة عن تخليها عن شعار النجمة الثلاثية المعروف لغطاء المحرك في سياراتها من طراز «E-Class 2021» الجديدة وذلك في سوق الولايات المتحدة الأميركية.

واستمرت «مرسيدس» لعشرات السنين في وضع هذه العلامة لتعبر عن الرفاهية التي تتمتع بها سياراتها.

ولكن تراجع استخدام «مرسيدس» لهذه العلامة على غطاء المحرك خلال السنوات الأخيرة لتهتم بشكل أكبر بالشعار الموجود في منتصف الشبك الأمامي.

وكشفت «مرسيدس» أنه من أسباب الاستغناء عن هذا الشعار هو قوانين السلامة التي أصبحت أكثر صرامة في سوق الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت «مرسيدس» بأن هذا الشعار كان جزءا من حزمة «Luxury» أو الرفاهية الذي تم إيقافه بحسب ما ذكرته.

وأوضحت أن هناك بعض الطرازات التي لا تزال محتفظة بهذا الشعار على غطاء المحرك وهي «إس كلاس» الجديدة للعام 2021 وكذلك «مايباخ GLS SUV».

فيما ستحمل بقية طرازات «مرسيدس» شعار منتصف الشبك الأمامي فقط.

وتشير التقارير إلى أن بقية الطرازات الأخرى المطروحة في السوق الأوروبية ستظهر بهذه العلامة مع حزمة «Exclusive» بلمسات من الكروم تضيف فخامة إلى التصميم الخارجي للطرازات.



ويبدو أن «مرسيدس» تسير بخطى ثابتة من أجل إزالة شعارها الشهير عن غطاء المحرك في جميع طرازاتها في جميع الأسواق العالمية، وذلك لأسباب خاصة بالسلامة والتصميم بحسب ما كشفته المصادر.

هذا المحتوى من تيربو العرب